Kommentar : Zwischenruf zum Konjunkturbericht

Krefeld Die Konjunktur ächzt unter den Corona-Beschränkungen. Davon war mehrfach in dem Konjunkturbericht der IHK zu lesen. Wirklich? Es ist wichtig, die wahre Ursache zu benennen.

Beim Konjunkturbericht der IHK Mittlerer Niederrhein und Düsseldorf fällt auf, dass mehrfach die Anti-Corona-Maßnahmen für Probleme in der Wirtschaft verantwortlich gemacht werden. Das ist ungenau, wenn nicht falsch. Die Anti-Corona-Politik versucht, eine Pandemie einzudämmen, die längst irrelevant wäre, wenn sich nicht so viele Menschen unvernünftigerweise einer Impfung verweigern würden. Das ist die wahre Ursache für all die volkswirtschaftlichen Schäden und all die anderen menschlichen Schäden in der Psyche von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, über die man jeden Tag lesen kann. Noch nimmt die Politik das alles billigend in Kauf. Man sollte allerdings mindestens stets die wahre Ursache für das Corona-Gewürge bei uns benennen. vo