Krefeld : Corona trotzen: City adventlich geschmückt

Krefeld Der 1. Advent ist in normalen Zeiten der Auftakt des Weihnachtsgeschäfts und für Einkäufer Beginn der Zeit, Geschenke zu besorgen. Krefelds City ist geschmückt wie selten: wegen, nicht trotz Corona. Es geht darum Flagge zu zeigen. Heute am Black Friday locken viele Sonderangebote.

Es klingt paradox: Das Weihnachtsgeschäft ist für den Einzelhandel in diesem Jahr gegen den Trend der vergangenen Jahre wichtiger denn je geworden. „In den vergangenen Jahren war die Bedeutung nicht mehr ganz so überragend“, erläutert Markus Ottersbach vom Einzelhandelsverband Krefeld-Viersen, „sie war stark branchenabhängig“. In diesem Jahr aber haben die Händler schwere Einbußen hinter sich. Erfreulicher Trend: „Unser Eindruck ist, dass das Bewusstsein bei den Kunden, den stationären Handel in diesen Krisenzeiten zu stützen, gewachsen ist.“ Dazu kommt, dass viele Händler ihr Angebot mittlerweile digitalisiert anbieten. „Wer im Internet nach einem Produkt und dem Ort sucht, wird, wenn er nicht nur oben, sondern etwas weiter unten sucht, in der Regel fündig.“ Ottersbach appelliert an die Kunden, dies zu nutzen und so dem heimischen Handel eine Chance zu geben: „Jeder Euro zählt.“

Stichwort Bewusstsein: Für Christoph Borgmann, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, hat diese Coronazeit auch einen positiven Effekt. „Früher wurde über den Weihnachtsmarkt immer mal wieder gemeckert. Jetzt fehlt er ganz; vielleicht wird manchem bewusst, wie schön es war, beim Stadtbummel mal eben über den Weihnachtsmarkt zu gehen.“ Borgmann ist überzeugt: Der Krefelder Weihnachtsmarkt hat eine sehr gute Entwickelung genommen und hätte in diesem Jahr mit der Ausdehnung des „Made in Krefeld“-Marktes und der Verlegung des klassischen Crefelder Weihnachtsmarktes zum Platz an der Alten Kirche noch einmal einen Qualitätssprung gemacht. Dann kam Corona.

Info Die neuen Regeln für Handel und Kunden Teil-Lockdown: Der seit Anfang November geltende Teil-Lockdown soll bis zum 20. Dezember verlängert werden. Maskenpflicht: Gilt innerhalb der vier Wälle auf den Straßen und in den Geschäften. Regeln für den Einzelhandel: Die erlaubte Zahl von Kunden pro Laden wird ab dem 1. Dezember wie folgt beschränkt: In Läden mit weniger als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche soll sich höchstens eine Person je zehn Quadratmeter aufhalten dürfen. Bei größeren Geschäften soll sich ab 801 Quadratmeter nur noch eine Person auf 20 Quadratmeter aufhalten dürfen.

Gerade wegen der Corona-Einschränkungen legen die Händler in diesem Jahr besonderen Wert auf schöne Dekoration ihrer Geschäfte, berichtet Borgmann. „Königstraße, Marktstraße und Hochstraße sind adventlich geschmückt, die City wirkt gerade bei Dunkelheit heimelig und weihnachtlich, und alle Händler haben besonderen Wert auf die Gestaltung der Schaufenster gelegt“, sagt er.