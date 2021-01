Kostenpflichtiger Inhalt: Krefelds OB Frank Meyer spricht von „Achtungserfolg“ : Corona - Sieben-Tages-Inzidenz sinkt unter 100

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden für Krefeld 30 neue Ansteckungen mit dem Corona-Virus gemeldet, teilt das städtische Gesundheitsamt mit. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Zwei weitere Krefelder sind an oder mit Covid-19 gestorben. Die Gesamtzahl der Corona-Toten steigt damit auf 105. Der Kommunale Ordnungsdienst überprüft die Einhaltung der „Maskenpflicht“ in Bussen und Bahnen. Wir geben Tipps und Hinweise zur Corona-Impfung in Krefeld.