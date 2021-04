27 Krefelder aktuell nach einer Corona-Infektion im Krankenhaus : Sieben-Tage-Inzidenz sinkt in Krefeld auf 126,6

Bisher sind in Krefeld im Dioagnosezentrum 46.119 Erstabstriche vorgenommen worden. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Krefeld Insgesamt gab es bisher 28.411 Bürgertests an öffentlichen Stationen. 153 Positivfälle wurden registriert. Die Verwaltung appelliert weiter an die Bürger, auf Treffen in Gruppen zu verzichten.

31 neue Coronafälle meldet der städtische Fachbereich Gesundheit in Krefeld am Mittwoch (Stand: 0 Uhr). Die Gesamtzahl aller bisher bestätigten Fälle liegt somit bei 8.676. Als aktuell infiziert gelten 395 Personen, 30 weniger als am Vortag. Die Zahl der nach einer Corona-Infektion genesenen Personen ist um 61 auf 8.138 gestiegen. 143 Personen sind bisher in Krefeld im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben. Mit der neuen Entwicklung sinkt für Krefeld die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, auf 126,6. Am Vortag hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) diesen Wert für Krefeld mit 136,8 angegeben.

In den Krankenhäusern liegen aktuell 27 Personen nach einer Corona-Infektion. Sechs dieser Patienten liegen auf der Intensivstation, drei von ihnen müssen beatmet werden. In Quarantäne – freiwillig oder behördlich angeordnet – haben sich bisher 27.596 Personen begeben. Bisher sind in Krefeld 46.119 Erstabstriche vorgenommen worden, 442 davon sind noch offen.

Aus einer Kindertageseinrichtung, dem Montessori-Kinderhaus St. Stephan, ist ein Corona-Fall gemeldet worden. Das Gesundheitsamt hat dort alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. Das Schnelltestangebot in Krefeld wird weiter gut nachgefragt. Am Mittwoch hat die Stadt insgesamt 3.107 sogenannte Bürgertests an das Land gemeldet, neun dieser Tests waren positiv. Insgesamt hat es in Krefeld bisher 28.411 solcher Bürgertests an den öffentlichen Stationen gegeben. 153 Positivfälle wurden dort per Schnelltest registriert.

Wetterbedingt hat der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) bei seinen Kontrollen am Dienstag nur ein geringes Personenaufkommen verzeichnet. Insgesamt sechs bußgeldbewährte Verstöße registrierte das KOD-Team. In einem Fall wurde gegen die Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase in Haltestellenbereichen an der Rheinstraße verstoßen – 150 Euro Bußgeld sind bei diesem Delikt fällig. Fünf Personen trugen im Bereich innerhalb der Wälle keine Maske, wo nach Allgemeinverfügung eine Maskenpflicht gilt. Dies hatte ein Bußgeld von jeweils 50 Euro zur Folge. Die Verwaltung appelliert weiter an die Bürger, generell auf Abstände, das Tragen von Masken in frequentierten Bereichen sowie die allgemeinen Hygieneregeln zu achten. Ferner soll auf das Treffen in Gruppen verzichtet werden. Sofern Abstände nicht eingehalten werden können, soll der physische Kontakt vermieden werden.

Gesundheitsdezernentin Sabine Lauxen erklärt, dass im nächsten Schritt die Altersgruppe der 79-Jährigen mit Impfungen versorgt werden kann. Entsprechende Schreiben an diese Zielgruppe sind bereits versendet worden. Rund 2.000 Impfberechtigte gibt es in diesem Alter. Sie dürfen auch ihren Lebenspartner zur Impfung mit anmelden.