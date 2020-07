Musik in Krefeld : Kein Rock ist keine Lösung – Kulturrampe geht auf Tour

Krefeld Seit dem Lockdown kann Markus „Pille“ Peerlings keine Veranstaltungen im Großmarkt machen. Mit Tanztee und Konzerten weicht er nun in den Schlachtgarten aus – mit Blues, Folk und Metal

Die Lokalmatadore von „Soldiers of Rock“ sind am Sonntag, 9. August, zu hören. Die Krefelder covern die großen Hardrock-Hits zum ersten „DysTanztee“.

Die Texanerin Dede Priest lebt inzwischen in Europa. Sie kommt mit ihrer speziellen Blues-Mischung, die sie mit Stimme, Geige und Gitarre umsetzt und Johnny Clark’s Outlaws aus den Niederlanden am Donnerstag, 20. August, in den Schlachtgarten. Die stimmgewaltige Sängerin klingt ein bisschen wie Big Mama Thornton und Etta James.

Happy Hard Rock verspricht die Setlist für den DysTanzTee, den The Dirty Denims am Sonntag, 23. August, servieren. „Hardrock mit Gute-Laune-Garantie. Kombiniert mit Rock ‘n’ Roll, Powerpop und einer Prise Punkrock klingen sie nach AC/DC, Joan Jett, Ramones und The Donnas. Live sind diese Rockchicks und -jungs in ihrem Element“, verspricht Peerlings.