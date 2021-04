Sieben-Tage-Inzidenz über 200 : Krefeld stoppt geplante Schulöffnungen am Montag

(Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Krefeld Die Sieben-Tage-Inzidenz in Krefeld hat die 200er-Marke gerissen. Die Stadt hat am Freitag bekannt gegeben, dass die Schulen am Montag nicht weiter für Präsenzunterricht geöffnet werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Stadtverwaltung hat gerade Eltern und Schüler per Facebook über eine aktuelle Entscheidung aus dem Krisenstab informiert. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat in Krefeld die 200er-Marke überschritten. Sie liegt bei jetzt 208,9, nachdem sie am Vortag bei 191,3 lag.

Der Krisenstab hat sich umgehend am Morgen mit der neuen Lage befasst und beschlossen, dass die Schulen in Krefeld angesichts dieser Entwicklung am kommenden Montag nicht für den Wechselunterricht öffnen werden. Dies bedeutet faktisch eine Fortführung der Regelung der aktuellen Woche mit Distanzunterricht (12. bis 16. April) für die gesamte kommende Woche. Einzelne Sonderregeln für Abschlussklassen und Notbetreuung gelten weiter. Die Stadt appelliert aber an die Eltern von Kitas und jüngeren Schulkindern, die Kinder möglichst zu Hause zu lassen. Alle Details werden in diesen Minuten in der Corona-Pressekonferenz am Freitag bekannt gegeben. Wir werden weiter laufend berichten.

Ein Abwarten am Wochenende, wie sich der Inzidenzwert entwickelt, hätte aber für alle weitere Unsicherheit bedeutet. Schuldezernent hatte unserer Redaktion bereits gestern erklärt, er wolle vermeiden, dass deutlich mehr Schüler am Montag für einen Tag in die Schule kommen und dann Dienstag wieder zu Hause bleiben – das wäre der bis gestern geltende Vorschriftenweg gewesen.

(vo)