Demo in der Krefelder City : Corona: Gesundheitsamt schließt Teile von zwei Schulen und einer Kita

Krefeld Der KOD verhängte an den Haltestellen Hansa-Zentrum, Rheinstraße und Schicksbaum vier Bußgelder wegen Verstößen gegen die sogenannte Maskenpflicht.

In Krefeld sind aktuell 84 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Nur zwei von ihnen befinden sich zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus, keiner auf der Intensivstation. Allerdings musste das Gesundheitsamt erneut drei Kindertageseinrichtungen (Kitas) und Schulen teilweise schließen. An der Johansenschule müssen wegen der Erkrankung eines Kindes eine erste Klasse und Teile der Ganztagsbetreuung schließen: Etwa 50 Kinder müssen in häusliche Isolation. An der Maria-Montessori-Grundschule ist nach einer Infektion in der Schülerschaft ein Teil des A-Flügels mit etwa 60 Kindern betroffen. In der Kita Josefstraße muss eine Gruppe schließen, nachdem sich ein Kind mit Covid-19 angesteckt hat.

Experten mahnen parallel eine bessere Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem pädagogischen Förderbedarf an allgemeinen Schulen in Deutschland an. Deutschland habe zwar in den vergangenen Jahren bereits viel erreicht, sagte das Vorstandsmitglied der deutschen Unesco-Kommission, Walter Hirche. Die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf lerne aber noch immer getrennt. „Wir müssen Lehrerinnen und Lehrer in der Ausbildung und mit passgenauen Fortbildungen dabei unterstützen, alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen mitzunehmen“, so Hirche. „Nicht die Lernenden müssen sich in ein bestehendes System integrieren, sondern das Bildungssystem muss sich an sie anpassen.“