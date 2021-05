Krefelder Inzidenzwert : Corona-Wert sinkt erstmals wieder auf etwa 100

Krefeld Der Trend stimmt optimistisch. Aber es sind auch wieder zwei Menschen mit einer Covid-Erkrankung gestorben. Bei Verstößen gegen die Ausgangssperre wurde am Freitag ein Schulhausmeister aktiv.

Doch die Kurve der Neuinfektion zeigt abwärts. 451 Personen galten am Sonntag als infiziert, das sind 60 weniger als am Samstag und 86 weniger als am Freitag. 210 Abstrichproben sind noch nicht ausgewertet. 31 Krefelder haben einen so schweren Krankheitsverlauf, dass sie in einem der hiesigen Krankenhäuser behandelt werden. Intensivmedizinisch werden zurzeit elf von ihnen versorgt, sieben müssen beatmet werden.