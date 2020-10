21 neue Covid-19-Fälle in Krefeld im Vergleich zum Vortag : Corona-Inzidenzwert für Krefeld überschreitet die 35er-Marke

Stadtdirektor Markus Schön, in dessen Verantwortungsbereich auch die Bildung gehört, wirbt für das generelle Tragen von Masken an weiterführenden Schulen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Seit Ausbruch der Pandemie wurden 1.154 Krefelder positiv auf das Virus getestet. Aktuell sind 131 Personen infiziert, die Zahl der Genesenen liegt bei 995. Im Krankenhaus werden sechs Personen mit Corona-Symptomen stationär behandelt.

Die Ausbreitung der Corona-Pandemie verläuft jetzt auch in Krefeld wieder deutlich schneller: Das Robert-Koch-Institut meldet mit den neuen Zahlen vom Donnerstag für Krefeld einen Inzidenzwert von 38 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Mittwoch hatte dieser Wert noch bei 32 gelegen. Insgesamt 21 neue Corona-Fälle im Vergleich zum Vortag verzeichnete der städtische Fachbereich Gesundheit am Donnerstag, 15. Oktober. Als neu genesen gelten derweil acht Personen. Seit Ausbruch der Pandemie sind 1.154 Krefelder positiv auf das Virus getestet worden. Aktuell sind 131 Personen infiziert, die Gesamtzahl der Genesenen liegt bei 995. Im Krankenhaus müssen sechs Personen aus Krefeld mit Corona-Symptomen stationär behandelt werden, eine davon intensivmedizinisch. Insgesamt 18.445 Erstabstriche wurden bisher vorgenommen, 6.251-mal war eine Quarantäne notwendig oder wurde angeraten.

Seit Ausbruch der Pandemie sind in Krefeld 28 Personen mit Corona-Symptomen gestorben. Der Kommunale Ordnungsdienst hat bei seinen regelmäßigen Kontrollen im Stadtgebiet am Mittwoch einen Maskenverstoß sanktioniert. Er verhängte ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro wegen Aufenthalts in einem Friseursalon ohne die vorgeschriebene Mund-Nase-Bedeckung.

Stadtdirektor Markus Schön, in dessen Verantwortungsbereich auch die Bildung gehört, betont noch einmal das Thema Maskenpflicht an Schulen. Viele Schulen hätten sich in den vergangenen Wochen entschieden, das Tragen von Mund-Nase-Schutz im Unterricht weiter aufrechtzuerhalten. Markus Schön lobte diese freiwillige Selbstverpflichtung, an der auch die Schülervertretungen mitgewirkt hätten. Der Dezernent rät allen weiterführenden Schulen, die diese Praxis noch nicht anwenden, erneut über eine solche freiwillige Selbstverpflichtung nachzudenken. An den Grundschulen soll die Maskenpflicht weiter auf dem Schulgelände, nicht aber auf dem Sitzplatz gelten. „Wenn wir eine Maskenpflicht in den weiterführenden Schulen hätten, könnten wir dort viel gezielter reagieren“, so Schön.

Das Umweltbundesamt (UBA) hält zum Corona-Schutz in den Schulen ein regelmäßiges Lüften für notwendig. Klassenräume sollten regelmäßig alle 20 Minuten für etwa fünf Minuten bei weit geöffneten Fenstern gelüftet werden, so UBA-Präsident Dirk Messner. Die Behörde hat für die Kultusministerkonferenz (KMK) eine entsprechende Handreichung zum richtigen Lüften in Schulen erarbeitet, die nun über die Länder an alle Schulen in Deutschland verteilt werden soll.

Messner betont, Lüften sei die „einfachste und wirksamste Maßnahme, um Viren aus der Luft in Klassenzimmern zu entfernen“. Einen hundertprozentigen Schutz biete Lüften aber nicht. Neben dem 20-minütlichen Lüften sollte auch in jeder Unterrichtspause gelüftet werden. Dabei sollten alle Fenster weit geöffnet werden zum Stoßlüften. Nur ein Fenster teilweise zu öffnen oder die Fenster zu kippen reiche nicht aus, hieß es. Ideal sei das Querlüften, wenn Fenster auf gegenüberliegenden Seiten geöffnet werden können.