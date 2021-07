Inzidenz-Wert in Krefeld bei 6,2 : Nur noch 16 Krefelder sind mit Corona infiziert

Wer eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten hat, kann sich jetzt auch mit Biontech ein zweites Mal impfen lassen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Krefeld Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut für Krefeld mit 6,2 an. Am Vortag lag sie bei 7,0.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) 16 Personen sind in Krefeld aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl bestätigter Fälle gibt der städtische Fachbereich Gesundheit am Dienstag, 6. Juli (Stand: 0 Uhr), weiterhin mit 11.664 an. Gegenüber dem Vortag hat sich somit keine Veränderung ergeben. Genesen sind inzwischen nach einer Corona-Infektion 11.471 Personen, eine Person mehr als am Vortag. 177 Personen sind bisher in Krefeld im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut für Krefeld mit 6,2 an. Am Vortag lag sie bei 7,0. Eine Person liegt weiterhin nach einer Corona-Infektion im Krankenhaus auf der Intensivstation. 32.675 Personen haben sich bisher – freiwillig oder behördlich angeordnet – in Quarantäne begeben. 53.101 Erstabstriche sind inzwischen vorgenommen worden, 41 davon sind noch offen.

Der Kommunale Ordnungsdienst hat in der vergangenen Woche bei 34 Personen oder Haushalten kontrolliert, ob die Quarantäneregeln eingehalten werden. Vier Personen oder Haushalte hielten sich nicht an die angeordnete häusliche Isolation. In diesen Fällen werden Bußgelder verhängt.