Zwei Infizierte aus Krefeld müssen im Krankenhaus behandelt werden : Corona-Inzidenz in Krefeld steigt auf 29,9

Ab sofort wird die Altersgruppe zwölf bis 15 Jahre auf dem Sprödentalplatz mittwochs von 14 bis 19 Uhr geimpft, samstags von 8 bis 19 Uhr. Dann sind jeweils Kinderärzte vor Ort, die die Beratungsgespräche führen. Das Krefelder Impfzentrum setzt damit die Empfehlungen des Landes Nordrhein-Westfalen um. So können Schüler schon in den Sommerferien ihre erste Impfung erhalten – und verfügen dann nach der erfolgten Zweitimpfung früh nach Schulstart über einen umfänglichen Schutz. Natürlich impfen auch die Kinder- und Jugendärzte in ihren Praxen, dort nach vorheriger Terminvereinbarung.