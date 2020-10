Covid 19 in Krefeld : Corona-Inzidenz für Krefeld steigt erneut auf 67

Krefeld Nach kurzem Abflauen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Krefeld auf 67 gestiegen und liegt damit weiterhin über dem kritischen wert von 50. Die Bürger reagieren auf Ansprachen und Kontrollen mitunter uneinsichtig.

Weiterhin zeigen sich Krefelder aggressiv und uneinsichtig, wen es um das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen in der Innenstadt geht. In sechs Fällen wurde am Dienstag ein Bußgeldverfahren eingeleitet, 50 Euro waren jeweils fällig. Trotz erstmaliger Ansprache durch den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) zeigten sich die Bürger weiterhin nicht einsichtig und legten keine Mund-Nasen-Bedeckung an. Der KOD hat bei seinen Kontrollen der Maskenpflicht insgesamt acht Bußgeldverfahren eingeleitet. In der Fußgängerzone mussten die Mitarbeiter 205 Personen ansprechen, da gegen die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung in Fußgängerzonen der Innenstadt verstoßen wurde. Zusätzlich wurde die Einhaltung der Maskenpflicht in den Ladenlokalen kontrolliert. In einem Ladenlokal wurden zwei Kunden ohne Mund-Nasen-Bedeckung angetroffen. Auch sie erwartet ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro.