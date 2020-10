KOD verhängt sieben Bußgelder in der Seidenstadt : Corona: Schulklassen müssen in Quarantäne

Unter anderem in der Mariannenschule wurde eine vierte Klasse vom Gesundheitsamt in die häusliche Quarantäne geschickt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In der Johansenschule ist eine zweite Klasse, in der Mariannenschule eine vierte Klasse betroffen. Sieben weitere Corona-Infektionen wurden in Krefeld registriert. Zahl der Erkrankten liegt aktuell 71 Personen.

Wegen Corona-Fällen hat das Gesundheitsamt der Stadt seit Beginn der Woche weitere Schulen in Teilen geschlossen. In der Johansenschule muss eine zweite Klasse, in der Mariannenschule eine vierte Klasse in die häusliche Quarantäne. Am Berufskolleg-Uerdingen ist eine Klasse mit rund 40 Schülern betroffen. Am Berufskolleg-Uerdingen ist eine Klasse mit rund 40 Schülern betroffen. An der Berufsbildungs-Akademie ist in einem Integrationskursus ein Corona-Fall aufgetreten – auch dieser Kursus wird ausgesetzt. Derweil konnten folgende Einrichtungen wieder vollständig in den Normalbetrieb gehen: die Kitas Himmelfahrt und Ritterstraße, die Albert-Schweitzer-Schule, das Berufskolleg Vera Beckers, das Hannah-Arendt-Gymnasium, die Grundschule St. Michael und die Maria-Montessori-Gesamtschule.

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) hat innerhalb von Geschäften und Einkaufszentren insgesamt sieben Bußgelder wegen Verstößen gegen die sogenannte Maskenpflicht verhängt. Für Kunden eines Friseursalons in der Innenstadt und Besucher des Schwanenmarkts wurde jeweils der Betrag von 50 Euro fällig.

Info Unterstützung durch die Corona-Warn-App Die Corona-Warn-App kann die Arbeit der Gesundheitsämter beim Nachverfolgen der Kontakte unterstützen. Die Ämter ermitteln mit Angaben der Corona-positiv getesteten Person die Menschen, die mit der positiv auf SARS-CoV-2 getesteten Person in Kontakt standen, um die Ausbreitung des Erregers einzudämmen.

Sieben weitere Corona-Infektionen wurden bis Donnerstag, 1. Oktober, null Uhr in Krefeld registriert. Die Zahl der Erkrankten bleibt somit in etwa stabil bei aktuell 71 Fällen. 922 Personen sind inzwischen von der Krankheit genesen. Die Gesamtzahl positiver Tests seit Beginn der Epidemie beträgt 1.021. Ein Infizierter muss derzeit mit Symptomen im Krankenhaus behandelt werden, er liegt nicht auf der Intensivstation. Das Robert-Koch-Institut gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen jetzt mit rund 21 an. In Krefeld wurden 16.567 Erstabstriche genommen und 4.238 Quarantänefälle gezählt.

Gästelisten aus Restaurants sind in den vergangenen Monaten in Krefeld ein einziges Mal vom Gesundheitsamt genutzt worden, um mögliche Kontaktpersonen einer infizierten Person zu ermitteln. Dies teilte das Gesundheitsamt der Stadt auf Anfrage mit. Demnach ist eine Frau positiv getestet worden, die einige Tage zuvor in einem Restaurant gewesen ist. „Das Restaurant war sehr ordentlich geführt; die Adressenlisten waren aussagekräftig, die Hygiene- und Abstandsregeln wurden eingehalten: Niemand hatte sich bei der Frau angesteckt“, berichtet Agnes Court, Fachbereichsleiterin Gesundheit bei der Stadt. Die datenschutzrechtlich problematischen Gästelisten sind bekanntlich politisch in der Diskussion. Kritiker sagen, es gebe ein Missverhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis.

Mit der ab sofort gültigen Corona-Schutzverordnung hat das Land Nordrhein-Westfalen die Regelungen für private Feierlichkeiten verschärft und eine vorherige Anmeldung bei der Stadt vorgesehen. Zulässig sind weiterhin, unter Einhaltung der Hygieneschutzvorkehrungen, Feiern oder Feste aus einem herausragenden Anlass (zum Beispiel Jubiläum, Hochzeits-, Tauf-, Geburtstags-, Abschlussfeier) mit höchstens 150 Teilnehmern. Ab 50 Teilnehmern sind solche Veranstaltungen ab sofort drei Werktage vor dem Termin dem städtischen Ordnungsamt zu melden. Möglich ist dies per E-Mail an KOD@krefeld.de oder per Post an Stadtverwaltung Krefeld, Fachbereich 32, Sachgebiet Sicherheit und Ordnung, 47792 Krefeld. Wird eine Feier außerhalb des privaten Bereichs mit mindestens 50 Personen nicht angemeldet, droht ein Bußgeld von 500 Euro. Keiner Anmeldung bedarf es, wenn die Veranstaltung in einer Wohnung stattfindet oder planmäßig weniger als 50 Personen teilnehmen.