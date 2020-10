Zwei Krefelder mit Symptomen von Covid-19 im Krankenhaus : Corona: Quarantäne in fünf Kitas und Schulen

Krefeld Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus sind deutlich angestiegen. Mehr als 200 Kita-Kinder und Schüler sind von den Anordnungen des städtischen Gesundheitsamtes betroffen. 76 Personen sind in Krefeld aktuell infiziert.

Das Gesundheitsamt hat wegen Corona-Fällen in Krefeld weitere Gemeinschaftseinrichtungen ganz oder in Teilen geschlossen. Wegen eines positiv getesteten Kindes muss die Kita Krokobär für zwei Wochen komplett schließen, in der Kita Krützboomweg gehen aufgrund einer erkrankten Erzieherin rund 50 Kinder aus drei Gruppen in häusliche Isolation. An der Edith-Stein-Grundschule ist ein Schüler erkrankt, deshalb müssen rund 60 Erstklässler, Kinder aus der Ganztagsbetreuung, Lehrer und Betreuer zu Hause bleiben. An der Bodelschwingh-Schule sind vier Klassen mit 80 Kindern betroffen, am Berufskolleg Glockenspitz müssen elf Schüler in Quarantäne.