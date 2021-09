Forderungskatalog kirchlicher Arbeitsloseninitiativen des Bistums : Corona - Langzeitarbeitslose sind eine vergessene Gruppe

Krefeld Aktive aus der kirchlichen Arbeitslosenarbeit beraten in einer digitalen Fachtagung mit 40 Teilnehmern. „Die Dinge klar aus der Brille der Betroffenen zu sehen, ist das Ziel unserer Kampagne“, unterstreicht Sprecher Matthias Merbecks.

Die Corona-Pandemie hat unter anderem einige gravierende Schwächen der Wirtschaft und Gesellschaft offengelegt. Viele Beschäftigte, Langzeitarbeitslose und Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz bleiben auf der Strecke. Was nun zu tun ist, haben Aktive aus der kirchlichen Arbeitslosenarbeit jetzt in einer digitalen Fachtagung insgesamt mit mehr als 40 Teilnehmern beraten.

Dabei verbanden sich wissenschaftlich gewonnene Erkenntnisse mit Alltagserfahrungen aus Betrieben und Sozialeinrichtungen und mündeten schließlich in politischen Handlungsempfehlungen. Ergebnis: Wenige Wochen vor der Bundestagswahl am 26. September liegt nun ein Forderungskatalog unter dem Schlagwort „Wir lassen nicht mit uns spielen!“ auf dem Tisch. „In der Pandemie sind langzeitarbeitslose Menschen eine völlig vergessene Gruppe und keiner kümmert sich um ihre Nöte“, so Manfred Körber, der mit Matthias Merbecks einer der Sprecher des Koordinationskreises kirchlicher Arbeitsloseninitiativen des Bistums ist.