Kontrollen in Krefelder Ladenlokalen und an Haltestellen : KOD verhängt Bußgelder wegen Verstößen gegen Maskenpflicht

Kontrollen in Krefelder Ladenlokalen und an Haltestellen

Krefeld Die Zahl positiver Covid-19-Tests steigt in Krefeld auf 1060, aktuell sind 91 Personen infiziert. Im Diagnosezentrum an der Schwertstraße haben die Mitarbeiter inzwischen 17.301 Abstriche genommen.

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) hat seine Corona-Kontrollen in Ladenlokalen und an Haltestellen in der Seidenstadt fortgesetzt. An den Haltestellen Rheinstraße, Hansa-Zentrum und Girmesgath wurden bei vier Verstößen gegen die sogenannte Maskenpflicht je 150 Euro Bußgeld fällig. Zwei Kundinnen in einem Friseursalon in der Innenstadt müssen je 50 Euro zahlen, weil sie keine Mund-Nase-Bedeckung trugen. Auch gegen den Mitarbeiter eines Gastronomiebetriebs wurde aus dem gleichen Grund ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Bei Schwerpunktkontrollen vor Schulen wurden keine Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung festgestellt. Der KOD nahm lediglich drei Jugendschutzverstöße auf, weil Personen unter 18 Jahren geraucht hatten.