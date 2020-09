Kita und Grundschule zu : Acht neue Corona-Fälle in Krefeld

Krefeld Die Grundschule St. Michael wird samt Ganztagsbetreuung wegen einer Erkrankung in der Lehrerschaft für zwei Wochen geschlossen. Betroffen sind rund 220 Personen.

In drei Krefelder Gemeinschaftseinrichtungen sind neue Corona-Fälle festgestellt worden. Wie die städtische Pressestelle mitteilt, wird die Grundschule St. Michael wegen einer Erkrankung in der Lehrerschaft mitsamt ihrer Ganztagsbetreuung für zwei Wochen geschlossen. Betroffen sind rund 220 Personen. Auch das Familienzentrum Ritterstraße muss wegen eines Corona-Falls im Kreis der Erzieher in Quarantäne. Die komplette Einrichtung wird für zwei Wochen geschlossen. An der Gesamtschule Kaiserplatz wurde eine weitere Schülerin positiv getestet. Dies hat Auswirkungen auf eine achte Klasse.