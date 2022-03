Corona in Krefeld : Keine Maskenpflicht mehr zwischen den Wällen

In der City zwischen den vier Wällen muss ab sofort niemand mehr Maske tragen. Foto: dpa/Daniel Karmann

Krefeld Der neue Impfstoff Novavax ist in Krefeld eingetroffen. Interessierte können sich vormerken lassen. Ab April werden wieder Pooltests in den Kindergärten eingeführt.

Neuerungen rund um Corona in Krefeld: Ab sofort ist die Maskenpflicht auch auf den Straßen und in den Fußgängerzonen zwischen den vier Wällen aufgehoben. Und: Das neue Impfangebot gegen das Virus ist da – die Nachfrage nach dem Vakzin ist allerdings entspannt. Das städtische Impfzentrum hat an den ersten Tagen rund 110 Anmeldungen für eine Impfung mit dem Proteinimpfstoff von Novavax (Nuvaxovid) erhalten. „Das Gesundheitsamt hat knapp 2000 Dosen erhalten, doch der Andrang scheint zumindest in der Startphase eher verhalten zu sein“, beschreibt Gesundheitsdezernentin Sabine Lauxen die Situation. Bei Nuvaxovid handelt sich um einen sogenannten Totimpfstoff, der am Wochenende bei der Verwaltung in der Seidenstadt eingetroffen ist. Wer eine Erst-Impfung mit dem Novavax-Impfstoff wünscht, kann sich an die Mailadresse Novavax-Impfungen@krefeld.de wenden.

Für die Berufsgruppen, die unter die einrichtungsbezogene Impfpflicht nach § 20a Infektionsschutzgesetz (IfSG) fallen, werden zunächst 75 Prozent der verfügbaren Novavax-Dosen reserviert. „Wir haben mit Verantwortlichen aus den Kliniken Alexianer und Helios gesprochen, aus den beiden Häusern kommen die 110 Anmeldungen“, ergänzt Sabine Lauxen. Änderungen bei den Corona-Tests stehen in den Kindertagesstätten ab dem 1. April an. Wie Stadtdirektor Markus Schön mitteilt, soll es in Krefeld wieder PCR-Pooltestungen geben. Ein Grund sei, dass immer weniger PCR-Tests in Deutschland vorgenommen werden, was zu einer entspannteren Lage in zahlreichen Laboren geführt habe.

Info Keine Maskenpflicht innerhalb der vier Wälle Die Maskenpflicht im Freien innerhalb der vier Wälle und in den Stadtzentren von Krefeld ist ab sofort wieder aufgehoben. Der Krisenstab hat entschieden, dass die Maßnahme nicht verlängert wird, weil das Infektionsgeschehen unter Kontrolle scheint. Es könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sie bei Bedarf wieder neu eingeführt werde.