Corona in Krefeld : Inzidenzwert steigt um fast 21,5 Prozent an

(oli) Die Demonstration am Freitag zum Gedenken an die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau mit rund 100 Personen ist ohne besondere Vorkommnisse zu Ende gegangen. Auch wurden die Bestimmungen der Coronaschutzverordnung dabei eingehalten. Das gab die Stadt am Sonntag bekannt.

Einen neuen Todesfall meldet die Stadt: eine Person von etwa 60 Jahren. Damit sind bislang 127 Personen in Krefeld im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Krefeld mit den Zahlen vom Wochenende deutlich angestiegen. 30 neue Fälle wurden am Sonntag (Stand: 0 Uhr) gemeldet, weitere 20 waren es am Samstag. Somit sind seit Ausbruch der Pandemie in Krefeld insgesamt 7.096 Corona-Infektionen bekannt geworden. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die Sieben-Tage-Inzidenz für Krefeld aktuell mit 67,3 an (Samstag 55,4; Freitag 55,8). Genesen sind nach einer Corona-Infektion 6.759 Personen, 47 Personen wurden seit Freitag neu als rechnerisch genesen gemeldet. Aktuell infiziert sind somit 210 Personen, am Samstag waren es 202, am Freitag 208 aktuell Infizierte. In einem Krefelder Krankenhaus liegen nach einer Corona-Infektion zurzeit 21 Personen aus Krefeld, sechs dieser Patienten auf der Intensivstation, vier von ihnen werden beatmet. Die Gesamtzahl der Quarantänen, freiwillig oder behördlich angeordnet, liegt bei 23.639. Bisher wurden 42.045 Erstabstriche vorgenommen, 179 davon sind offen.