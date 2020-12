Corona in Krefeld : Covid fordert 41. Todesopfer

Im Diagnosezentrum Krefeld werden die Abstriche genommen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Eine Person über 80 ist jetzt in einem Krankenhaus gestorben. Es ist der 41. Todesfall in Zusammenhang mit Corona in Krefeld. Die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus nimmt zu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Corona-Virus hat Krefeld immer noch im Griff. Es hat jetzt das 41. Todesopfer gefordert. Eine Person von Mitte 80 ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus in einem Krankenhaus verstorben. Das hat der städtische Fachbereich Gesundheit am Dienstag mitgeteilt. Insgesamt 40 neue Coronafälle werden in Krefeld verzeichnet, die Gesamtzahl bestätigter Fälle liegt jetzt bei 4.071. Als aktuell genesen sind in der Statistik 3.252 Personen aufgeführt. 778 Personen gelten als aktuell infiziert (Montag: 738). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder und wird vom Robert-Koch-Institut mit 113 angegeben – am Vortag hatte dieser Wert bei 102 gelegen.

39 Personen befinden sich aktuell im Zusammenhang mit dem Coronavirus aus Krefeld in einem Krefelder Krankenhaus, elf von ihnen werden intensivmedizinisch behandelt, neun davon werden beatmet. Damit nimmt die Zahl der Krankenhauspatienten weiter deutlich zu. Am Vortag hatte die Statistik noch 33 Patienten, zwölf Intensivfälle und sieben Beatmete ausgewiesen. 17.549 Personen befanden sich inzwischen – freiwillig oder behördlich angeordnet – in Quarantäne. Bisher wurden 34.382 Erstabstriche vorgenommen, 3.106 Tests sind offen.