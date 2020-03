Telefonprobleme behoben : Corona-Fallzahl steigt in Krefeld von 16 auf 21

Corona-Fallzahl steigt in Krefeld von 16 auf 21

Krefeld Die Stadt meldet am Samstagmittag fünf weitere Corona-Fälle. Jetzt sind es 21.

Aktuell sind dem Fachbereich Gesundheit in Krefeld Stand Samstagmittag 14 Uhr insgesamt 21 nachgewiesene Fälle von Coronavirus-Infektionen gemeldet.

Das zentrale Diagnosezentrum in Krefeld wird nach einem etwas holprigen Start am Freitag und Samstag (durch ein Problem des Telekommunikationsanbieters war die Telefonnummer vorübergehend nicht erreichbar) voraussichtlich ab Montag den Betrieb voll aufnehmen. Die Stadt weist darauf hin, dass nur Krefelder Bürger dort getestet werden. Diese müssen durch Ausweis nachweisen, dass sie in der Seidenstadt wohnen. Diese Maßnahme ist notwendig, weil sich herausstellte, dass sich auch zahlreiche Personen aus den Nachbarkommunen testen lassen wollten und Krefelder lange warten mussten oder gar nicht angenommen werden konnten.