Corona in Krefeld : Drei neue Fälle übers Wochenende

Krefeld Der Kommunale Ordnungsdienst und die Polizei haben am Wochenende Shisha-Bars kontrolliert. In einer gab es Verstöße gegen die Corona-Schutzauflagen und zu hohe CO-Werte. Sie musste schließen.

(ped) Die Zahl der Neuinfektionen ist übers Wochenende gestiegen: Drei neue Corona-Fälle verzeichnet der Fachbereich Gesundheit in Krefeld am Montag im Vergleich zu Freitag. 9075 Erstabstriche gab es bisher; am Freitag lag die Zahl bei 8982. Seit Beginn der Pandemie sind 679 Personen positiv getestet worden. Die Anzahl der aktuellen Corona-Infektionen in Krefeld ist hingegen gesunken, weil acht übers Wochenende als gesund gemeldet wurden. Stand Montag, 0 Uhr, sind 20 Personen infiziert (Stand Freitag: 25). 636 gelten insgesamt als genesen, 23 Personen sind verstorben. Nach Angaben der Stadt werden zurzeit keine infizierten Krefelder in den hiesigen Krankenhäusern behandelt.