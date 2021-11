Die Sieben-Tage-Inzidenz in Krefeld steigt auf 122,1 : Corona - 80-jährige Person starb trotz doppelter Impfung

Die städtische Impfstation am Stadthaus am Konrad-Adenauer-Platz 17 hat auch in dieser Woche geöffnet. Foto: dpa/Philipp Schulze

Krefeld Zwölf Neuinfektionen meldet das städtische Gesundheitsamt am Montag, 8. November (Stand: 0 Uhr). Insgesamt 14.699 Personen haben sich bisher in Krefeld mit dem Coronavirus infiziert.

(jon) Die Verwaltung bestätigt, dass es in Krefeld am Wochenende den 191. Toten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gegeben hat. „Die Person starb im Alter von rund 80 Jahren im Krankenhaus, lebte zuvor nicht in einem Heim. Schwerere Vorerkrankungen sind dem Fachbereich Gesundheit nicht bekannt“, so ein Stadtsprecher. „Die Person war zwar zweifach geimpft, allerdings trotz entsprechender Berechtigung noch nicht durch die zusätzliche Auffrischungsimpfung geschützt. Der Fall zeigt aus Sicht des städtischen Fachbereichs Gesundheit einmal mehr, wie wichtig die sogenannte Booster-Impfung jetzt für die vulnerablen Gruppen ist.“

Die Impfstation am Stadthaus am Konrad-Adenauer-Platz 17 – als Ergänzung zum Impfangebot bei den Hausärzten – hat auch in dieser Woche geöffnet. Speziell nur für Auffrischungsimpfungen können die vulnerablen Gruppen, also ältere Personen und Menschen mit besonderen Vorerkrankungen, die Impfstation dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr besuchen. Ein generelles Impfangebot für alle Erst- und Zweitimpfungen besteht montags und mittwochs von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 18 Uhr.

Zwölf Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt am Montag, 8. November (Stand: 0 Uhr). Insgesamt 14.699 Personen haben sich bisher in Krefeld mit dem Coronavirus infiziert. Genesen sind inzwischen nach einer Corona-Infektion 14.160 Personen, 47 neu seit dem Vortag. Als aktuell infiziert gelten somit nun 348 Personen, am Vortag waren es 383 Personen. Die Gesamtzahl aller bisher im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Personen liegt bei 191. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 122,1 an, am Vortag lag sie bei 118,1. In Krankenhäusern in der Stadt liegen aktuell 22 Corona-Infizierte aus Krefeld, davon vier auf der Intensivstation. Zwei Personen müssen künstlich beatmet werden.