Krefeld : Corona: 7-Tage-Inzidenz steigt leicht an

Krefeld Die 7-Tage-Inzidenz bemisst die Geschwindigkeit der Corona-Infektionen. Sie steigt in Krefeld leicht an, bleibt aber weit unter der als kritisch eingestuften Grenze. Auch die Zahl der Neuinfizierten steigt leicht.

Die Zahlen der Corona-Infizierten in Krefeld bleiben im Ganzen unauffällig. Allerdings steigt der Wert der sogenannten 7-Tage-Inzidenz, mit der die Geschwindigkeit der Neuinfizierungen gemessen wird, leicht an, bleibt aber weit unter dem Wert von 50, der von der Bundesregierung als kritisch angesehen wird. Übersteigt der Wert diese Linie, wollen die Behörden neue Beschränkungen im Kampf gegen Neuansteckungen verhängen. Die 7-Tage-Inzidenz ist die Zahl der neu Infizierten binnen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner. Die Zahlen im Einzelnen: Demnach sind bis Sonntag insgesamt 592 Personen in Krefeld positiv auf Corona getestet worden; am Samstag waren es 583 Personen, am Freitag 578. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Sonntag bei 17 Personen, am Samstag bei 16, am Freitag bei 14. Vor allem an Haltestellen hat der Kommunale Ordnungsdienst viele Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt.