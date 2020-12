Corona in Krefeld : Impfstart im Caritas-Wohnheim

Krefeld Gestern wurden die ersten Krefelder gegen das Corona-Virus geimpft. Erste Station war das Hansa-Haus. Polizei und Feuerwehr sicherten das Eintreffen des wertvollen Serums. 120 Dosen waren geliefert worden. Die Situation den Kliniken bleibt ernst.

Sonntag, 12 Uhr: Es ist der offizielle Start der Impfaktion in Krefeld. Hans Josef Brands macht den Oberarm frei, und Dr. Wilhelm Stutzinger greift zur Nadel. Es ist ein großer Moment. Brands ist der erste Krefelder, der gegen das Corona-Virus geimpft wird. Der 75-Jährige lebt im Seniorenheim der Caritas im Hansa-Haus. Nach ihm sind weitere Bewohner und das Pflegepersonal des Hauses an der Reihe.

Der Arzt hat mit seinem Team den Tag eins bereits am Vormittag akribisch vorbereitet, die Einwilligungserklärungen der Bewohner mussten gesichtet und die medizinische Vorgeschichte jedes Patienten geprüft werden. Drei Räume wurden fürs Impfen hergerichtet. Die hochempfindliche Substanz, die bei minus 75 Grad gelagert und mit einer Temperatur von zwei bis acht Grad geliefert wird, wurde in einem separaten Raum aufbereitet und auf Raumtemperatur gebracht. Im zweiten Raum wurden alle geimpft, die mobil waren (die anderen in ihren Zimmern). Der dritte Raum war zur Beobachtung. Bis in den Nachmittag habe es keine Auffälligkeiten oder besonderen Vorkommnisse gegeben.