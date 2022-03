Krefeld in der Pandemie : Corona hat bisher jeden fünften Krefelder getroffen

Krefeld Mehr als die Hälfte der 253 Menschen, die mit oder an Covid gestorben sind, waren 80 Jahre oder älter. Nach den jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts starben insgesamt mehr Männer als Frauen.

253 Menschen sind in den vergangenen zwei Jahren bisher an oder mit Covid gestorben: 108 Frauen und 145 Männer. Mehr als die Hälfte war 80 Jahre alt oder älter. Laut RKI waren das 132. Bei den 60- bis 79-Jährigen gab es in Krefeld 87 Todesfälle. 33 Menschen starben zwischen ihrem 35. und 59. Lebensjahr. Eine Person war in der Altersgruppe 15 bis 34 Jahre. Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren sind nicht am Virus gestorben.