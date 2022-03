28 Krefelder mit Corona in der Klinik : Gesundheitsamt meldet 243. Corona-Toten

Der städtische Impfbus fährt außerplanmäßig an diesem Donnerstag, 10. März, 11 bis 16 Uhr, noch einmal den Sprödentalplatz an. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, steigt in Krefeld von 1.015,7 auf 1.145,7 an. In Covid-19-Hotspots können auch künftig besondere Schutzmaßnahmen verhängt werden.