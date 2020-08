Kämmerer in Sorge : Auf Krefeld kommen durch Corona Verluste bis zu 78 Millionen Euro zu

Krefeld Aktuell sind 44 Krefelder mit dem Virus infiziert. Nach Aussage des städtischen Gesundheitsamtes nimmt die Zahl der schweren Verläufe weiter zu. Vier Personen liegen in Krankenhäusern.

CDU und FDP kritisierten fehlende Handlungsoptionen. „Die Situation ist dramatisch, und man fragt sich: Wie reagiert Verwaltung? Wie reagiert Politik?“, so der Fraktionsvorsitzende der FDP, Joachim Heitmann. „Immer zur Kenntnis nehmen ist ja gut und schön, aber irgendwann müssen wir ja auch mal reagieren.“ Er erwarte von der Verwaltung eine fachliche Einschätzung, damit die Politik sich mit konkreten Handlungsoptionen beschäftigen könne. Derzeit habe er den Eindruck, dass Teile der Verwaltung und der Politik erstmal die Wahltermine abwarten wollten, um erst danach den Bürgern mitzuteilen, was auf sie zukommt.

Parallel steigt die Zahl der Corona-Infektionen in Krefeld weiterhin sehr langsam. Allerdings scheint es nun wieder vermehrt schwere Verläufe zu geben. So befinden sich aktuell vier Personen mit Corona-Symptomen im Krankenhaus, einer wird auf der Intensivstation beatmet. Insgesamt ist in den vergangenen 24 Stunden nur ein neuer Fall aufgetaucht, sodass nun 788 (Vortag 787) positive Tests gezählt werden. Akut infiziert sind 44 (46) Krefelder, als genesen gelten 720 (717) Personen. Der statistische Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt aktuell bei zehn. 12.096 Erstabstriche wurden verzeichnet, 2.790 Mal begaben sich Menschen in Quarantäne.