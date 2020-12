Corona in Krefeld : Die Zahl der schweren Verläufe in Krefeld nimmt zu

Krefeld Fast 50 Patienten werden zurzeit wegen einer Covid-Erkrankung im Krankenhaus behandelt. 13 Personen auf der Intensivstation müssen beatmet werden.

Und auch an den Schulen gibt es zahlreiche weitere Fälle. Mehr als 200 Schüler sind nach Angaben der Stadt in Quarantäne geschickt worden. Bei den Grundschulen Lindenschule, der Paul-Gerhardt-Schule und der Astrid-Lindgren-Schule sind es insgesamt 75 Kinder, rund 120 Schüler an den weiterführenden Schulen Josef-Hafels-Schule, Gesamtschule Kaiserplatz, Marienschule, Robert-Jungk-Gesamtschule, Maria-SibyllaMerian-Gymnasium am Ricarda-Huch-Gymnasium. Auch an der Privatschule Niederrhein gab es eine Infektion. „Besonders stark betroffen sind aktuell die Berufskollegs mit fünf Fällen am Berufskolleg Vera Beckers, vier in Uerdingen, drei an der Glockenspitz und vier an der Kaufmannsschule“, teilt die Stadt mit. Zwei weitere Corona-Fälle gibt es an der Förderschule am Uerdinger Rundweg.