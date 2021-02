Die richtige Schulwahl in Krefeld : Weiterbildung nach der Vollzeitschulpflicht

Foto: dpa/Felix Kästle 29 Bilder Hilfe bei der Schulwahl - das sind Krefelds weiterführende Schulen

Serie Krefeld Aufgrund der Corona-Pandemie können die vier Berufskollegs der Stadt Krefeld keine Tage der Offenen Tür oder Informationsveranstaltungen anbieten. Deshalb stellen das Berufskolleg Glockenspitz, das Berufskolleg Kaufmannsschule, das Berufskolleg Vera Beckers und das Berufskolleg Uerdingen ihre Profile und Schwerpunkte vor.

Im Anschluss an die Sekundarstufe I können Schüler wie auch Auszubildende ihren Bildungsweg an einem Berufskolleg fortsetzen. Unabhängig davon, ob junge Menschen eine Ausbildungsvorbereitung, eine duale Ausbildung, eine berufliche Weiterqualifizierung oder ein Studium anstreben: Am Berufskolleg kann jeder nach Beendigung der Vollzeitschulpflicht seinen Weg finden. Im Klassenverband können vom Hauptschulabschluss bis zur Allgemeinen Hochschulreife alle allgemeinbildenden Abschlüsse erworben beziehungsweise nachgeholt werden – immer verbunden mit einer beruflichen Qualifizierung. Alle Bildungsgänge des Berufskollegs orientieren sich an Arbeits- und Geschäftsprozessen, die Bestandteile der beruflichen Wirklichkeit sind. Unternehmen kooperieren mit Berufskollegs entweder als Partner im Rahmen einer Berufsausbildung oder eines betrieblichen Praktikums.

Im Rahmen der Berufsschule wird in den Berufskollegs der schulische Teil der dualen Ausbildung absolviert. Gleichzeitig können mit dem Besuch der Berufsschule höhere allgemeinbildende Abschlüsse bis zur Fachhochschulreife erworben werden. In den verschiedenen vollzeitschulischen Bildungsgängen der Berufskollegs können die Schüler alle allgemeinbildenden Abschlüsse vom Hauptschulabschluss über die Fachhochschulreife bis hin zur allgemeinen Hochschulreife (Abitur) erwerben. Darüber hinaus können in vollzeitschulischen Bildungsgängen weitere Berufsabschlüsse nach Landesrecht erlangt werden.

Berufskolleg Glockenspitz

Das Berufskolleg Glockenspitz im Stadtteil Oppum ist mit dem ÖPNV gut zu erreichen. Ausreichend kostenlose Parkplätze befinden sich direkt an der Schule. Das Bildungsangebot umfasst alle allgemeinbildenden Abschlüsse bis zum Abitur und das immer mit beruflichen Kenntnissen. Dies bereitet den Weg zu einer Berufsausbildung oder bei geeigneten Abschlüssen auch zu einem Studium. Die Schule fördert und fordert Fachlichkeit, hat dabei aber auch die Persönlichkeiten und Talente der Schüler im Blick. Wertschätzung und Freundlichkeit werden nicht nur großgeschrieben, sondern gelebt. Das Berufskolleg nimmt aktiv am Schulprojekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ teil. Das Projektteam „Gute gesunde Schule“ bietet ganzheitliche Angebote an. Mit einem Schulabschluss im kreativen Bereich Gestaltungstechnik (Mediendesign/Kommunikation oder Grafik-/Objektdesign) kann die Ausbildung zum gestaltungstechnischen Assistenten absolviert werden. Hier wird der Schulabschluss der Fachhochschulreife mit einer beruflichen Ausbildung mit staatlichem Abschluss kombiniert. Die kreative Ausbildung umfasst einen praktischen Anteil, der in den modernen Computerräumen, dem Filmstudio, der Druckwerkstatt und weiteren Werkstätten stattfindet. Im naturwissenschaftlichen Zweig können die Interessenten in der Chemie die Ausbildung zum Chemischtechnischen Assistenten in Kombination mit der Fachhochschulreife erwerben. Der praktische Unterricht findet in den drei Chemielaboren statt. Ein mehrwöchiges externes Berufspraktikum ermöglicht den Schülern erste Kontakte zu den Betrieben und eröffnet Chancen und Perspektiven für den Berufseinstieg. Nach der

Ausbildung bietet sich auch an, die Allgemeine Hochschulreife innerhalb eines Schuljahres zu erlangen. Dies ist in der Fachoberschule Klasse 13 möglich. Für deren Besuch ist eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem gestalterischen Bereich und die Fachhochschulreife notwendig. Viele Schüler besuchen diese Schulform im Anschluss an die Assistenten-Ausbildung. Das Berufliche Gymnasium bietet eine Chance, die Allgemeine Hochschulreife, das Abitur, zu erlangen. Dabei sind die Leistungskurse festgelegt auf die Fächer Kunst und Englisch, als drittes Prüfungsfach kann zwischen Gestaltungstechnik oder Mathematik gewählt werden. Alle Fächer werden bereits in der Klasse 11 (Einführungsphase) unterrichtet und in den Klassen 12 und 13 (Qualifikationsphase 1 und 2) fortgeführt. In diesen drei Jahren bleibt die Klasse zusammen und teilt sich nicht auf verschiedene Kurse auf. Wer die Schulabschlüsse nach Klasse 9 oder 10 innerhalb eines Schuljahres erwerben möchte, kann zwischen den Schwerpunkten Ernährung, Gestaltung oder Bau- und Holztechnik wählen. Anschließend kann man sich um eine Aufnahme in den nächst höheren Bildungsgang bewerben. Um das angenehme Schulklima aufrechtzuerhalten, finden auch außerunterrichtliche, sportliche (zum Beispiel Fußballcup oder Sponsorenlauf) sowie sozial geprägte Veranstaltungen statt.

Adresse: Berufskolleg Glockenspitz Krefeld, Glockenspitz 348, 47809 Krefeld, Telefon 0 21 51 / 55 90, info@glockenspitz.de, www.glockenspitz.de.

Berufskolleg Kaufmannsschule

Tradition und Innovation – unter diesem Leitgedanken ermöglicht das Berufskolleg Kaufmannsschule seit über 130 Jahren erfolgsversprechende Berufs- und Studienperspektiven in vielen Bereichen der Wirtschaft und Verwaltung. Das Berufskolleg ermöglicht alle Schulabschlüsse bis zur Allgemeinen Hochschulreife sowie rund 20 kaufmännische Berufsabschlüsse von Automobilkaufleuten bis zu Versicherungskaufleuten. Dazu gehören die Allgemeine Hochschulreife auch mit zusätzlichem Berufsabschluss (Wirtschaftsgymnasium) und die Fachhochschulreife in zwei Jahren (Höhere Handelsschule) oder mit einer vollzeitschulischen Berufsausbildung in drei Jahren (Kaufmännische Assistenten). Mit zahlreichen weiteren Aktivitäten, wie Bewerbungstrainings, Betriebsbesichtigungen, Betriebspraktika, Hochschulkooperationen sowie Gesundheits- und Theaterprojekten, werden die Kompetenzen der Schüler gefördert, um ihnen realistische Perspektiven auf dem regionalen, kaufmännischen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Des Weiteren werden Zusatzqualifikationen wie der Asienkaufmann, Handelsassistent, KMK-Fremdsprachenzertifikate, DELE Spanisch-Zertifikate und der staatliche PC-Führerschein vermittelt. Dank strategischer Schulpartnerschaften mit Schulen in China, Italien, Rumänien und der Türkei sowie vielen Auslandspraktika werden die Schüler früh und konsequent an eine globalisierte Arbeits- und Lebenswelt herangeführt. An den Schulstandorten Neuer Weg und Am Konnertzfeld sind die Klassenräume jeweils mit Lehrer PC-Arbeitsplatz, Dokumentenkamera und Beamer sowie zehn EDV-Fachräume mit rund 260 PCs, Beamer beziehungsweise Smartboard ausgestattet. Ab dem Schuljahr 2022/2023 werden die Schüler von sieben Klassen des Wirtschaftsgymnasiums, der Höheren Handelsschule und der Assistentenbildungsgänge in ihrem Unterricht Tablets einsetzen, die auch zu Hause für Hausaufgaben genutzt werden können. Für alle, die über eine einschlägige erfolgreiche Berufsausbildung verfügen, bietet die Kaufmannsschule die berufliche Weiterbildung zur staatlich geprüften Betriebswirtin oder zum staatlich geprüften Betriebswirt mit der Option eines Bachelor-Studiums in Abendform an.

Adresse: Berufskolleg Kaufmannsschule, Neuer Weg 121, 47803 Krefeld, Telefon 0 21 51 / 76 58 0, E-Mail: sekretariat@kaufmannsschule.de, www.kaufmannsschule.de.

Berufskolleg Uerdingen

Das Berufskolleg Uerdingen (BKU) an der Alten Krefelder Straße beschult zurzeit circa 2.600 Schüler. Das BKU ist eine durch die Initiative „MINT Zukunft schaffen“ unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel mehrfach ausgezeichnete digitale MINT-Schule, das heißt das Profil ist geprägt von Mathematik, Naturwissenschaft, Informatik und Technik. Im Rahmen dieses Profils werden in verschiedenen Bildungsgängen allgemeinbildende Abschlüsse der Sekundarstufen I und II, Berufsschulabschlüsse sowie Weiterbildungsabschlüsse nach Landesrecht vermittelt. Das Berufskolleg Uerdingen ist auf dem Weg zur anerkannten UNESCO-Schule und steht damit unter anderem für interkulturelles Lernen, Zusammenleben in Vielfalt, Bildung für nachhaltige Entwicklung und Freiheit und Chancen im digitalen Zeitalter. Es ist stets erfolgreich bei Schülerwettbewerben, wie Jugend forscht, dem Bundesumweltwettbewerb, dem Planspiel Börse und viele andere mehr, sind Schule der Zukunft und haben internationale Partnerschaften in den Niederlanden im Kontext der lernenden Euregio oder mit Rumänien im Erasmus+-Programm. In der Berufsfachschule mit dem Schwerpunkt Kfz-Technik können die Abschlüsse der Sekundarstufe I (Hauptschulabschluss Klasse 10 und Fachoberschulreife gegebenenfalls auch mit Qualifikation) nachgeholt werden. Alle Abschlüsse immer mit beruflichen Kenntnissen. In der „Höheren Technikschule“ des BKU können Schüler der Sekundarstufe I mit der Fachoberschulreife („Mittlere Reife“ oder „10B“) innerhalb von zwei Jahren den schulischen Teil der Fachhochschulreife in den Schwerpunkten Maschinenbautechnik oder Elektro-Informationstechnik erlangen. Der Unterricht findet im Klassenverband und in den schuleigenen Werkstätten für Elektrotechnik und Metalltechnik statt. Mehr Informationen dazu unter www.fachabitur.bkukr.de. Im Technischen Gymnasium des BKU können Absolventen der Real- und Hauptschulen mit Qualifikationsvermerk zum Besuch der gymnasialen Oberstufe sowie Schulwechsler aus den Gesamtschulen (nach Klasse 10) und Gymnasien (nach Klasse 9) mit Versetzung in die gymnasiale Oberstufe innerhalb von drei Jahren die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) mit den Schwerpunkten Chemie/Biologie oder Informatik/Mathematik erwerben. Der Unterricht findet nicht im Kurssystem statt, sondern in fachbezogenen Klassen, die auch für alle Schüler zu Beginn neu gebildet werden. Insgesamt stehen der Praxisbezug und die Vermittlung beruflicher Kompetenzen im Mittelpunkt dieses Wegs zum Abitur. Mehr Informationen dazu unter www.abitur.bkukr.de. Für alle, die über eine einschlägige erfolgreiche Berufsausbildung verfügen, bietet das BKU die berufliche Weiterbildung zur staatlich geprüften Technikerin/Informatikerin oder zum staatlich geprüften Techniker/Informatiker in Abendform an.

Adresse: Berufskolleg Uerdingen, Alte Krefelder Straße 93, 47829 Krefeld, Telefon 0 21 51 / 4 98 48 0, E-Mail: info@bkukr.de, www.bkukr.de.

Berufskolleg Vera Beckers

Gelegen im Stadtbezirk West zwischen dem alten Stadthaus, dem Mies-van-der Rohe-Park, einem großen Gesundheitszentrum und den Eishallen, erstreckt sich das Einzugsgebiet des Berufskollegs Vera Beckers heute berufskollegtypisch weit über Krefeld hinaus über den gesamten Niederrhein. Das Berufskolleg bietet eine Ausbildung in über 30 Bildungsgängen an. Wer Schüler am Berufskolleg Vera Beckers wird, strebt zum einen den nächst höheren Schulabschluss an, entscheidet sich aber zum anderen auch für einen beruflichen Schwerpunktbereich, der sich sowohl im Fächerangebot als auch in der Abschlussprüfung niederschlägt. Am Berufskolleg Vera Beckers können allgemeinbildende Schulabschlüsse vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur erworben werden. Die unterrichtlichen Inhalte werden dabei in den Schwerpunktbereichen Sozialpädagogik, Sport, Gesundheit, Ernährung und Kosmetik oder Medizin/Verwaltung vermittelt. Bildungsabschlüsse können auf diese Weise gleichzeitig mit beruflicher Qualifizierung oder auch Berufsausbildungen erworben werden. Die Schüler orientieren sich in ihrer Schulzeit damit in eine berufliche Richtung und können so, zusätzlich zu ihrem höheren Schulabschluss, vertiefte berufliche Kenntnisse oder Berufsabschlüsse in diesen Bereichen erwerben. Dies geschieht durch Schwerpunktfächer, Praktika oder profilbildende Leistungskurse. Fachpraktischer Unterricht, zum Beispiel für angehende Kosmetiker, findet in den modernen schuleigenen Kosmetikräumen statt. Der tägliche Mensabetrieb wird durch die Schüler des Bereiches Ernährung und Hauswirtschaft betrieben, angehende Freizeitsportleiter erwerben unterrichtsbegleitend einen Übungsleiterschein im Bereich Breitensport. Als zertifizierte MINT-Schule stehen dem Berufskolleg Vera Beckers im Bereich der Naturwissenschaften umfassend ausgestattete Fach- und. Laborräume zur Verfügung, in denen die Schüler zum Beispiel während des Genetik-Praktikums einen echten Laboralltag erleben können. Schulweit besteht die Möglichkeit, an internationalen Partnerschaftsprojekten im Rahmen des europäischen Bildungsprogramms „Erasmus plus“ teilzunehmen. Es werden Kontakte gepflegt und beispielsweise ein Austausch mit Schulen im europäischen Ausland organisiert, insbesondere in Frankreich, Spanien, der Türkei und Mazedonien. Darüber hinaus bietet die Schule Bildungsgänge der Ausbildungsvorbereitung und internationale Förderklassen an. Als vielfach zertifizierte Schule hat sich das Berufskolleg besonders dem Thema „Gesundheit“ verschrieben: Schulweite Sportveranstaltungen wie „Vera Beckers rennt“, das Beachvolleyballturnier, der Gesundheitstag mit Anbietern von Gesundheitsdienstleistungen aus der Region, aber auch das Engagement im Bereich „Drogenprävention“ spiegeln das wider. Als Mitglied im Netzwerk für den Leistungssport in Krefeld fördert und unterstützt das Berufskolleg Leistungssportler unter anderem bei der Vereinbarkeit von Trainingszeiten und Schule. Außerdem erhalten die Schüler ein breites Angebot an individuellen Fördermöglichkeiten von der „Mathesprechstunde“ über diverse fachbezogene Angebote bis hin zu „Komm mit“, einem Förderprogramm zum selbstorganisierten Lernen.