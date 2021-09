Corona in Krefeld : Inzidenzwert fällt in Krefeld auf 78

An zwei Schulen gibt es jeweils einen neuen Corona-Fall. Doch mit Blick auf die Inzidenzzahlen ist die Lage ruhig. Auf den Intensivstationen gibt es keine Veränderung.

(ped) Die SiebenTage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, sinkt für Krefeld weiterhin. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt diesen Wert mit 78,0 an, nachdem er am Vortag bei 88,6 gelegen hatte. 304 Personen derzeit in Krefeld mit dem Coronavirus infiziert, 23 neue Corona-Infektionen verzeichnet der städtische Fachbereich Gesundheit am Donnerstag, 16. September (Stand: 0 Uhr). Die Gesamtzahl bisher bestätigter Fälle liegt somit für Krefeld aktuell bei 13.476. Es gibt keinen neuen Todesfall, die Zahl der im Zusammenhang mit Corona Verstorbenen bleibt bei 180.