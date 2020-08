Krisenstab in Krefeld schickt Mail an Rektoren : Immer mehr Schüler ohne Maske unterwegs

Krisenstab in Krefeld schickt Mail an Rektoren

Krefeld Der Corona-Krisenstab unter Leitung von Oberbürgermeister Frank Meyer informiert alle Schulleitungen und droht mit Bußgeldern. Größere Schüleransammlungen in den Pausen sollen verhindert werden.

Krefelds Schüler ignorieren die Maskenpflicht der Corona-Schutzverordnung immer häufiger: „Wie Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst (KOD) berichten, kommt es aktuell im Umfeld von Schulgebäuden verstärkt zu größeren Ansammlungen von zumeist älteren Schülern“, erklärt die Stadtverwaltung. „Dabei werden zum Teil weder Abstände eingehalten noch Masken getragen.“ Die Behörde hat per E-Mail alle Schulleitungen informiert. Darin heißt es, der Corona-Krisenstab der Stadt – unter Leitung von Oberbürgermeister Frank Meyer – bitte die Schulleiter „nochmals dringend, an das Verantwortungsbewusstsein der Schülerinnen und Schüler zu appellieren und darauf hinzuweisen, dass im Zusammenhang mit der Missachtung von Vorschriften zur Pandemiebekämpfung die Verhängung von Bußgeldern unvermeidlich sein wird“. Außerdem sollen Pausenregelungen getroffen werden, die größeren Ansammlungen verhindern.

Zu dieser Entwicklung passt ein Einsatz des KOD auf der Westparkstraße. In einem Kiosk und zwei Gastronomiebetrieben kontrollierten die Ordnungskräfte die Zahl der gleichzeitig anwesenden Kunden. Besonders zu den Pausenzeiten der angrenzenden Schulen kommt es in den Lokalen zu einem erhöhten Aufkommen. Der KOD sprach insgesamt acht Betreiber und Kunden auf die Situation an. Auch im Gelände vor den Schulen waren in den Pausen viele Schüler gleichzeitig anwesend. Der KOD musste in 22 Fällen auf das Tragen einer Maske hinweisen.