Pandemie : Corona-Absagen fast minütlich

Krefeld Selbst kleine Veranstaltungen aus dem Vereinsleben werden jetzt abgesagt. Prominente Beispiel: Die Pappköpp-Aufführungen und die Benefizveranstaltung der Labersäcke für den Zoo im Stadtwaldhaus müssen ausfallen

– Der erste Renntag im Krefelder Stadtwald, der für den 22. März geplant war, fällt aus. „Der Schutz und die Sicherheit der Bevölkerung hat oberste Priorität für uns, auch wenn das gesamte Rennclub-Team enttäuscht über die Entwicklung ist“, so Rennclubpräsident Jan A. J. Schreurs. Noch offen ist, ob der Renntag eventuell zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird. „Unser Blick richtet sich nun auf den April-Renntag, Sonntag 26. April 2020, den SWK Familienspaß, an dem das Dr. Busch Memorial (Gruppe III) ausgeschrieben ist. Die Verantwortlichen hoffen, dass der verspäteten Saisoneröffnung nichts im Wege stehen wird.

– Der Hülser Sportverein sagt die Mitgliederversammlung am 20. März, das Senioren-Treffen am 22. März, die Turnschuh-Party am 18. April und alle Abteilungsversammlungen, die bis zum 30. April 2020 terminiert sind, ab. Spätestens Mitte/Ende April will der Hülser Sportverein über die weiteren Vorgehensweisen informieren.