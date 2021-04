Ab Ostersamstag in Krefeld auch Astrazeneca-Termine für ab 60-Jährige : Corona – Krefeld erhält zusätzlichen Impfstoff

Krefeld hat auch über Ostern mehrere Impfstraßen im Impfzentrum auf dem Sprödentalplatz geöffnet. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Für Ostersonntag sind der Stadt Krefeld weitere rund 5.000 Dosen Astrazeneca-Impfstoff angekündigt worden. Nach Ostern sollen auch die Impfungen in den Arztpraxen der Seidenstadt starten.

Krefeld hat jetzt begonnen, Informationen an die 79-jährigen Menschen zur Corona-Schutzimpfung zu versenden. In Nordrhein-Westfalen erfolgt nach dem Impfen der über 80-Jährigen nun die Terminvergabe für die Impfung der über 70-Jährigen – laut Vorgabe des Landesministeriums diesmal jahrgangsweise. So soll ein erneuter übermäßiger Andrang, wie er beim Start der Ü80-Impfung aufgetreten war, vermieden werden.

So werden ab Dienstag, 6. April, zunächst Menschen im Alter von 79 Jahren einen Termin für eine Impfung im Impfzentrum ab dem 8. April vereinbaren können. Sie erhalten in den nächsten Tagen einen Brief, in dem das Land und die Stadt über den Ablauf informieren. Die Stadt Krefeld erhält für diesen Personenkreis eine zusätzliche Zuteilung von 2.000 Impfdosen des Impfstoffs von Biontech. Im Anschluss werden weitere Impfberechtigte der Jahrgänge 1942 bis 1951 gestaffelt eingeladen. Über 70-Jährige können – wenn ihr Jahrgang an der Reihe ist – sowohl für sich als auch für ihre Lebenspartnerin oder ihren Lebenspartner einen Termin vereinbaren, und zwar unabhängig davon, wie alt diese sind. Auch Menschen die 80 Jahre und älter sind und bisher noch keinen Termin vereinbart haben, können dies weiterhin tun und nun auch einen Partner oder eine Partnerin mitanmelden. Nachmelden von Partnern bereits geimpfter Personen ist jedoch nicht möglich.

Parallel dazu sollen nach Ostern auch die Impfungen in den Arztpraxen starten, allerdings zunächst mit einer begrenzten Kapazität. Für Ostersonntag sind der Stadt zusätzlich rund 5.000 Dosen Astrazeneca-Impfstoff angekündigt. In dem Zusammenhang wird von der ansonsten bestehenden Priorisierung abgewichen. Ab Samstag, 3. April, bis Montag, 5. April, können Personen, die mindestens 60 Jahre alt aber nicht über 70 sind einen Termin zur Impfung mit Astrazeneca-Impfstoff über die Hotline 116 117 und die Online-Terminvergabe www.116117.de der Kassenärztlichen Vereinigung vereinbaren. Der Zeitraum für diese Impfungen ist von Ostermontag bis zum 14. April vorgesehen. Da für ausführliche ärztliche Aufklärungsgespräche der Zeitraum im Impfzentrum wahrscheinlich nicht ausreicht werden Interessenten an dieser Impfung, die noch Zweifel haben, gebeten, sich zuvor mit ihrem Hausarzt zu beraten. Diese Termine werden dann in Reihenfolge der Anmeldung ausschließlich für die Impfung mit dem Astrazeneca Impfstoff vergeben. Angemeldete können nachher nicht vor Ort auf eine Impfung mit Impfstoff von Biontech oder Moderna bestehen.

Für Menschen mit gewissen Vorerkrankungen, denen ihr Arzt eine entsprechende Bescheinigung ausstellt, ist weiterhin ebenfalls eine vorgezogene Impfung möglich. Außerdem besteht für Schwangere derzeit die Möglichkeit, zwei enge Kontaktpersonen zu benennen, die unabhängig von Alter und Berufsgruppe zur Impfung gegen Covid-19 berechtigt sind. Die E-Mail-Adresse des Gesundheitsamtes zur Impfanmeldung für diese Personenkreise lautet corona-impfung@krefeld.de.