Logistik : Containerumschlag im Hafen steigt gegen den Trend

Krefeld (sti) Der Containerumschlag im Krefelder Rheinhafen ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. 41.948 Normcontainer (so genannte Twenty-Foot Equivalent Unit) bedeuten ein Plus von 0,6 Prozent zum Vergleichsjahr 2017, in dem 41.685 TEU angenommen beziehungsweise versendet wurden.

Die Häfen in Neuss und Düsseldorf schlagen ungefähr die dreifache beziehungsweise doppelte Menge um. Die Neuss Düsseldorfer Häfen (NDH) sind mit 49 Prozent an der Hafen Krefeld GmbH & Co KG beteiligt. Die Mehrheit hält hier die Stadt Krefeld.

Zum Stichtag 31. Dezember 2018 bilanzieren die Geschäftsführer einen Güterumschlag in der Binnenschifffahrt von 3,332 Millionen Tonnen. Das sind 0,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Krefeld ist damit der viertgrößte Rheinhafen nach Duisburg, Köln und Neuss. Dass Krefeld sich über ein Rekordergebnis freuen darf, liegt am wachsenden Anteil der Hafeneisenbahn. Der Umschlag wächst dadurch auf 5,19 Millionen Tonnen und der Rekordumsatz auf 11,18 Millionen Euro. Der Gewinn beträgt 1,3 Millionen Euro.