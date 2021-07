Filiale Rheinstraße bleibt : Commerzbank will zwei Filialen in Krefeld schließen

Die Filiale der Commerzbank an der Rheinstraße in der Innenstadt bleibt erhalten. Das teilte ein Sprecher der Niederlassung Mönchengladbach, zu der auch Krefeld gehört, gestern mit. Foto: Norbert Stirken

Krefeld Der Standort der Commerzbank an der Rheinstraße in der Innenstadt bleibt erhalten. Filialen in Uerdingen und am Bismarckplatz werden perspektivisch geschlossen. Das soll nicht vor Oktober dieses Jahres erfolgen.