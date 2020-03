1565 neue Kunden in der Region Krefeld : Commerzbank setzt positive Marktentwicklung fort

Sascha Luig, Marktbereichsleiter Privat- und Unternehmerkunden der Commerzbank (l.), sowie Kai Küpper, zuständig fürs Firmenkundengeschäft. Foto: Joachim Nießen/Joachim Niessen

Krefeld Unternehmen in der Region fragen mehr Kredite nach: Die Mittelstandsbank steigert ihr Kreditvolumen um sechs Prozent.

Die Commerzbank hat im vergangenen Jahr ihre positive Entwicklung im Marktbereich Krefeld fortsetzen können. Im Privat- und Unternehmerkundensegment stieg das Geschäftsvolumen gegenüber dem Vorjahr um 14,3 Prozent auf 801 Mio. Euro. Insgesamt wurden hier in der Region 1565 neue Kunden hinzugewonnen, das sind noch einmal 34 Prozent mehr als im Vorjahr. „Die Bereitschaft zum Wechsel der Bankverbindung ist so hoch wie nie zuvor“, sagte Sascha Luig, Marktbereichsleiter Privat- und Unternehmerkunden der Commerzbank Krefeld. „Wichtiger Erfolgsfaktor war auch 2019 das kostenlose Girokonto. Dieses werden wir weiterhin anbieten – sehr zum Ärger mancher Wettbewerber.“

Das seit zehn Jahren andauernde Zinstief macht den Kunden indes zu schaffen. „Bei null Prozent Zinsen und 1,5 Prozent durchschnittlicher Inflation haben Kunden auch 2019 wieder einen Teil ihres Vermögens verloren. Seit Ende 2010 liegt dieser Wertverlust pro Bundesbürger insgesamt bei 1.638 Euro – auch in Krefeld“, betonte Luig. „Jeder Anleger muss sich überlegen, ob er seine Anlagen unverzinst auf einem Tages- oder Festgeldkonto belässt.“ Ein Umdenken und damit eine Anlage in Wertpapiere bedeutet jedoch nicht automatisch volles Risiko. „Auch mit einem konservativ ausgerichteten Vermögensmanagement konnten Kunden im vorigen Jahr einen Wertzuwachs von 8,3 Prozent erzielen. Diese Anlageform macht inzwischen einen Anteil von 63,2 Prozent an unseren Wertpapieranlagen aus.“ Insgesamt ist das Wertpapiervolumen hier im Marktbereich Krefeld um 9,2 Prozent auf jetzt über 160 Mio. Euro gestiegen.

Auf der anderen Seite sorgte das Zinstief für einen deutlichen Zuwachs im Kreditgeschäft. So wurden im Baufinanzierungsbereich 2019 neue Kredite in Höhe von fast 100 Mio. Euro ausgereicht. Das sind vier Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Seit September 2019 bietet die Commerzbank auch eine grüne Baufinanzierung an, die einen Zinsrabatt für energieeffizientes Bauen gewährt. Ratenkredite waren im vergangenen Jahr ebenfalls stark gefragt. Hier wurden in der Region Krefeld insgesamt 7,4 Mio. Euro neu vergeben.

Parallel will die Commerzbank ihre mobilen Angebote weiter ausbauen wird. „Ende 2019 haben sich bereits 70 Prozent aller digitalen Nutzer über ihr Smartphone eingeloggt, ein Jahr zuvor waren es erst 43 Prozent“, so Luig. In Krefeld liegt der Anteil der Kunden, die aktiv Online-Banking nutzen, inzwischen bei 53 Prozent. „Unser Ziel: Bis Ende 2023 sollen alle Produkte auf dem Smartphone abschließbar sein.“ Das heißt aber nicht, dass Kunden auf persönliche Beratung verzichten müssen