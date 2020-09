Karneval : Comedian Guido Cantz wird neuer Steckenpferdritter

Krefeld Er ist in Krefeld ein alter Bekannter und mittlerweile auch bundesweit ein Begriff: Guido Cantz – Büttenredner, Comedian, Entertainer – ist neuer Steckenpferdritter der Prinzengarde.

Der Krefelder Rosenmontagszug 2021 fällt aus – eine andere Tradition aber möchte die Prinzengarde nicht unterbrechen: Der Comedian Guido Cantz, der über den Karneval bundesweit bekannt wurde, weiterhin tief verwurzelt im Karneval und speziell in Krefeld bei den Steckenpferd-Sitzungen ein alter Bekannter ist, wird neuer Steckenpferdritter der Krefelder Prinzengarde. „Seit 1991 gehört Cantz zum festen Bestandteil des Kölner Karnevals, man darf ihn sicherlich als einen der prominentesten Redner bezeichnen“, heißt es dazu in einer Erklärung von Krefelds größtem Karnevalsverein. Als Moderator des TV-Klassikers „Verstehen Sie Spaß“ begeistere Cantz mittlerweile auch außerhalb des Karnevals die Nation. „Guido Cantz trat seit 1991 zunächst als Mann für alle Fälle auf. Besser könnte ein Motto auch heute nicht zu ihm und uns passen“, sagt Prinzengarde-Präsident Christian Cosman über die Zusage von Cantz in der Corona-Krise. „Cantz wird Steckenpferdritter 2021/2022 – eine gute Lösung für die aktuelle Situation. In den Ehrenstand wird er während der Galasitzung am 11. Januar 2022 aufgenommen.“ Die Laudatio auf Cantz hält der Steckenpferdritter 2020, Gregor Gysi.