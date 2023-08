Polizei spricht von friedlicher Demo Menschenrechtler protestieren in Krefeld gegen ehemaligen Sekten-Arzt

Demonstrantinnen und Demonstranten aus Deutschland und Chile haben am Samstag, 26. August, mit einer Kundgebung in der Krefelder Innenstadt Aufklärung über die Verbrechen der Sektensiedlung Colonia Dignidad gefordert. Mit einer sogenannten „Funa“ versammelten sie sich vor dem Haus des einstigen Führungsmitglieds der deutsch-chilenischen Sekte, dem Arzt Hartmut Hopp, der seit seiner Flucht 2011 aus Chile in Deutschland lebt. Nach Angaben der Polizei in Krefeld nahmen 40 Menschenrechtler an der Kundgebung teil, die friedlich verlief.