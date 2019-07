Kunst in Krefeld : Kunst für die Generation Smartphone

Martin R. Becker vor „Wald #1“. Die Fotografie zeigt einen Buchenwald auf Rügen, der QR-Code steht für das Gedicht „Im Wald“ von Goethe. Der Digitaldruck auf Leinwand besteht aus zehn Bildern. Foto: Lothar Struecken/LOTHAR STRUECKEN

Krefeld QR-Codes und Barcodes hat der Krefelder Künstler Martin R. Becker zum Kunststil erhoben. Die Bilder, die er in der Galerie von Meta Weber zeigt, sind Entdeckerland – mit der entsprechenden App fürs Handy.

Von Petra Diederichs

Wer Kunst nur mit seinen eigenen Augen betrachten will, hat viel zu sehen in der Ausstellung, die Martin R. Becker zu seinem 70. Geburtstag zusammengestellt hat. Wer aber sein Smartphone mitnimmt in die Galerie von Meta Weber, hat ungleich mehr Spaß – vorausgesetzt, es hat die entsprechende App, um Codes zu lesen. Beckers Thema sind seit einigen Jahren Bar- und QR-Codes. Auch in der Ausstellung „Out of Book“ geht es um das Zusammenspiel codierter Botschafen mit Fotografien, das Becker am Computer stetig weiterentwickelt. Damit positioniert sich der Künstler selbst im Bereich der Konzeptkunst.

Artikel 5 des Grundgesetzes bestimmt die hinterste Wand im ehemaligen DGB-Haus. Dorthin fällt der Blick des Betrachters zuerst, wenn er von der Parkplatzseite die Galerie betritt. „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt“ steht schwarz-weiß auf der 100 mal 100 Zentimeter großen Leinwand. Natürlich nicht in Klartext, sondern als QR-Code.

Info Ausstellung ist bis 24. September zu sehen Die Ausstellung ist zu sehen bis 24. September im Haus Kunst + Technik, Galerie Meta Weber, Blumentalstraße 2, immer mittwochs, 17.30 bis 20 Uhr, und nach Vereinbarung, Telefon 02151 773792. Die Preise für die Arbeiten liegen zwischen 400 und 1600 Euro. Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen, eine limitierte Auflage ist signiert.

QR steht für Quick Response, was so viel bedeutet wie „schnelle Antwort“. Der zweidimensionale Code ist 1994 von der japanischen Firma Denso Wave für den Toyota-Konzern entwickelt wurde. Er besitzt eine automatische Fehlerkorrektur und ist weit verbreitet. Das sind auch die Barcodes, die Strichfelder, die längst auf jedem Preisschild und auf jeder Umverpackung von den Registrierkassen eingelesen werden. „Das hat einen ästhetischen Reiz“, sagt Becker und zieht den Vergleich zu Uecker: „Der hat auch einmal die Ästhetik von Acht-Zoll-Nägeln aus dem Baumarkt erkannt – das wäre vor ihm undenkbar gewesen“, sagt er.

Beckers Digitaldruck „GG-A5“ ist die Verschlüsselung von Artikel 5 des Grundgesetzes. Thema ist die Meinungsfreiheit. Das Bild misst 100 mal 100 Zentimeter. Foto: Petra Diederichs

Becker sieht seine Arbeiten in der Tradition des 1938 geborenen Niederländers Peter Strycken, der sich seit 1969 mit Computern in seiner Kunst auseinandersetzt. Aus einem Raster schwarzer und weißer Quadrate hat er grafische Quadratstrukturen herausgearbeitet. In Anlehnung an die Optik und natürlich codiert hat Becker das Bild „1969“ geschaffen.

Geboren ist Becker 1949 in Saarbrücken, 1974 kam er nach Krefeld und war ein Jahr später Gründungsmitglied der Gemeinschaft Krefelder Künstler. Den Vorsitz gab er im vergangenen Jahr ab. Außerdem ist der Krefelder Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler.Schwarz und Weiß sind immer schon sein Thema. Die Gegensätze und die Zwischentöne, die er in seinen frühen Arbeiten zeichnerisch einsetzte, sind nun Grundlage seiner digitalen Bearbeitungen. Oft spielt die Naturfotografie eine Rolle: Der Zyklus „Wald“ besteht aus üppig begrünten Bäumen, denen er im unteren Viertel QR-Codes aufsetzt. Bei „#1“ lösen sich die Raster in Goethes Gedicht „Im Wald“ von 1813 auf. Auf der großen geegnüberliegenden Wand bedeckt ein Barcode einen Digitaldruck, der oben die vulkanische Landschaft Lanzarotes überzieht und unten leuchtend-

grünes Dickicht auf Hawai. Wer die Striche entschlüsselt, kommt auf die Botschaft „Du musst dein Leben ändern“ (Rilke).