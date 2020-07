Covestro AG in Krefeld : CO-Pipeline von Uerdingen nach Dormagen: Rechtsstreit geht weiter

Krefeld Vier Privatpersonen aus Monheim und Leuchlingen befürchten in ihren Klagen große Gefahren, die vom Betrieb der Pipeline für das giftige und geruchslose Kohlenmonoxid ausgehen können.

Nun kommt das Vorhaben erneut vor Gericht. Der 20. Senat des Oberverwaltungsgerichts in Münster wird im Berufungsverfahren gegen die Kohlenmonoxid--Pipeline der früheren Bayer Material Science AG, nunmehr Covestro Deutschland AG, am Mittwoch, 19. August, ab 10 Uhr, und Donnerstag, 20. August, in öffentlicher Sitzung mündlich verhandeln. Gegebenenfalls soll die Verhandlung am Freitag, 21. August, und/oder am Freitag, 28. August, jeweils ab 10 Uhr fortgesetzt werden. Zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes während der Corona-Pandemie wird die Verhandlung in der Aula des Fürstbischöflichen Schlosses in Münster stattfinden.