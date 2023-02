Pipeline für Kohlenmonoxid Klägerinnen scheitern vor dem Verwaltungsgericht

Weitere Etappensieg für den Chemiekonzern Covestro. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat gestern die gegen den Bau und die Inbetriebnahme der 67 Kilometer langen Kohlenmonoxid-Pipeline von Dormagen in den Chempark Uerdingen gerichteten Klagen zweier Privatpersonen abgewiesen und den so genannten Planfeststellungsbeschlüssen der Bezirksregierung Düsseldorf aus dem Jahr 2007 und in geänderter Fassung von 2018 für rechtmäßig erklärt.