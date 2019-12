Konzerte in Krefeld : Ideenfeuerwerk der Jazzmusiker

Krefeld Mit einem großartigen Auftritt des Clemens Gutjahr Trios und der Band Expressway Scetches endete das Jubiläumsjahr für den Jazzklub Krefeld, der seit 40 Jahren besteht. Das Doppelkonzert war ein fulminantes Finale.

Was im Sommer die einladende Wiese vor der Burg ist, ist im Winter der stilvolle Rittersaal – beides außergewöhnliche Orte, die an sich schon ein Gefühl von Miteinander erzeugen. Nicht zuletzt solche glücklichen Standortvorteile haben dem Krefelder Jazzklub zu überregionaler Ausstrahlung verholfen. Seit vier Jahrzehnten ist „Jazz in Krefeld“ eine Marke für sich – und das wurde in diesem Jahr mit vielen herausragenden Konzerten gefeiert. Auf Florian Funkes treffsichere Programmplanung auf der Höhe der Zeit war auch beim vielbeachteten Abschlusskonzert des Jubiläumsjahres bestens Verlass.