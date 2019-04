Leerstand im Behnischhaus in Krefeld : Gastronomie-Zentrum in Gefahr

Krefeld Die Entwicklung im Behnischhaus mit Leerständen im Restaurant und Bistro Schlösser sowie in der Bar Celona gefällt Wohnstätte-Vorstand Thomas Siegert nicht. Sie erschwere das Vorhaben, das Quartier aufzuwerten und zu einem Gastronomie-Zentrum in der City zu machen.

Die neuerliche Entwicklung im benachbarten Behnischhaus macht Siegert Sorgen. „Es ist sehr bedauerlich, dass sich im Behnischhaus Leerstände breit machen“, sagte er. Vor rund drei Jahren hat die Luxemburger Corestate Capital Group das Eigentum am Behnischhaus erworben und die Immobilie in einen Fonds eingebracht (wir berichteten). In der Folge schlossen sowohl das Restaurant und Bistro Schlösser sowie Yomaro Frozen Joghurt gegenüber dem Stadtmarkt als auch die Bar Celona im mittleren Teil des langgestreckten Komplexes aus der Urheberschaft des berühmten Architekten Günter Behnisch, der unter anderem durch den Bau des Münchener Olympiastadions große Bekanntheit erlangte. Andere Mieter kündigten ihren Auszug bereits öffentlich an.