Ab sofort gibt es Tickets für das Gastspiel Circus-Theater Roncalli erstmals in Krefeld

Von Bernhard Paul 1975 in Wien gegründet, steht der Name Roncalli für die Erneuerung der Zirkuskunst und für kreative künstlerische Impulse weit über den Manegenrand hinaus. Seit fast 50 Jahren begeistert das Circus-Theater-Roncalli Zirkus-Fans rund um den Globus. Was mit einem Jugendtraum und einem ausrangierten Zirkuswohnwagen begann, hat sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten zu einem der größten Entertainment-Unternehmen Europas entwickelt. 80 historische Wagen, nostalgische Foodtrucks, 120 Artisten, Musiker, Künstler und Mitarbeiter sorgen für das typische Roncalli-Flair. Internationale Spitzenartisten, hochkarätiger Clownerie verzaubern die Gäste in einem der schönsten Zirkuszelte der Welt. 1316 Personen finden darin Platz und über 10.000 aufwendig konstruierten LED-„Glühbirnen“ und Messinglampen tauchen die gesamte Roncalli-Stadt in nostalgisches Licht.