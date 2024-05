Zirkus auf dem Sprödentalplatz Premiere – Roncalli kommt erstmals nach Krefeld

Eine zauberhafte Reise beginnt am 31. Mai in Krefeld. Sie führt in eine längst vergangene Zeit voller Magie und Fantasie, die an Jahrmarkt, Varieté oder frühe Farbfilme erinnert. „Reiseführer zum Regenbogen“ ist Bernhard Paul. Der Roncalli-Gründer kommt mit seinem berühmten Circus-Theater jetzt erstmals nach Krefeld. Bei einem gemeinsamen Frühstück erzählt der 76-Jährige, warum er sich auf die für ihn noch unbekannte Stadt freut, aber auch was Zirkusfans demnächst auf dem Sprödentalplatz erwarten dürfen.