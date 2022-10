Vorstellungen am Wochenende : Circus Max Renz gastiert bis Sonntag in Krefeld

Krefeld An diesem Wochenende lädt der Circus noch einmal zu seinen Shows ein. Das erwartet die Besucher neben Clownerie, Tiershow und Akrobatik.

(jeku) Zum letzten Mal in diesem Jahr gastiert der Circus Max Renz in Krefeld gegenüber von Ortmannsheide 103. Die letzten beiden Vorstellungen finden am heutigen Samstag, 15. Oktober, um 16 Uhr, und am Sonntag, 16. Oktober, um 11 Uhr statt. Der Circus Renz ist ein Familienunternehmen. Neben den Artisten und anderen Darstellern gehören auch zahlreiche Vierbeiner. Mit dabei sind unter anderem Kamele, Dromedare, Watussi-Rinder, Zebu-Rinder, Lamas, Araberhengste, Welsch-Ponys, holländische Friesen, Mini-Ponys, Zwerg-Esel Ziegen, Gänse und vieles mehr.