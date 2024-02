Tarifstreik bei CinemaxX Gewerkschaft ruft Kinomitarbeiter zum Streik auf

Eine CinemaxX-Sprecherin erklärte auf Anfrage, dass der Kinobetrieb trotz des angekündigten Streiks bundesweit wie gewohnt stattfinden soll – auch in Krefeld. „Wir setzen alles daran, unseren Besuchern an all unseren CinemaxX Standorten ein komfortables Kinoerlebnis zu bieten – bitten bei gegebenenfalls längeren Wartezeiten beim Einlass oder an der Gastronomie aber um Verständnis. Sollte es – wovon wir nicht ausgehen – doch dazu kommen, dass an einem unserer Standorte kein regulärer Kinobetrieb stattfindet, informieren wir unsere Besucher unverzüglich auf unserer Website.“ Für bereits gekaufte Tickets erhielten die Kunden in diesem Fall eine Rückerstattung. Zu den Verhandlungen ergänzte die Sprecherin, man bereite sich derzeit auf die nächste Verhandlungsrunde vor und blicke dem Dialog mit ver.di dabei konstruktiv entgegen.