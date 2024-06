Abschied von Pfarrer-Ehepaar Brüggemann-Diederichs in der Christuskirche Bockum „Das Leben ist besser zu meistern mit Gottes Geist im Rücken“

Für die Gemeinde der Christuskirche in Bockum ist es ein Einschnitt: Das Pfarrerehepaar Anke Brüggemann-Diederichs und Martin Diederichs werden am Sonntag, 30. Juni, 14 Uhr, nach 37 (er) bzw. 38 (sie) Jahren Dienst in der Gemeinde in den Ruhestand verabschiedet. Achtung: Der Gottesdienst am Sonntag in der Christuskirche beginnt tatsächlich erst um 14 Uhr.