Hilfsaktion von Krefeldern : 40 Tonnen Hilfsgüter für Flüchtlinge

In einer Halle wurden die Hilfsgüter für den Transport nach Moldawien sortiert und zusammengepackt - ein logistischer Aufwand für die Helfer. Foto: Privat

Krefeld Gemeinsam mit seinem Team Freiwilliger brachte Christoph Puff von Puffsbrause eine Lkw-Ladung Hilfsgüter an die moldawisch-ukrainische Grenze. Vier Tage und 4000 Kilometer waren sie unterwegs.

(RP) Gemeinsam mit der Krefelder Violinistin Tanja Tomiska hat Christoph Puff von Puffsbrause tonnenweise Hilfsgüter nach Moldawien gebracht, die dort geflüchteten Ukrainern helfen sollen. Unternehmen und Privatleute hatten gespendet. Auch eine geflüchtete Familie konnte nach Krefeld gebracht werden, wo sie jetzt in Sicherheit ist.

Es war eine spontane Aktion, die Tomiska, selbst mit ukrainischen Wurzeln, und Puff kurz nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine ins Rollen gebracht hatten. Sie wollten Puffs 40 Tonner-Auflieger mit Hilfsgütern füllen und persönlich in die Republik Moldau fahren. Das Land zwischen Rumänien und der Ukraine sei Zufluchtsort für viele Menschen aus der südlichen Ukraine mit der Großstadt Odessa, es zählte jedoch auch zu den ärmsten Regionen Europas und drohte unter der Flüchtlingswelle wirtschaftlich zu kollabieren, sagen sie.

Das kleine Organisationsteam war gespannt, ob genug Hilfsgüter zusammenkommen würden, um den 40-Tonner zu füllen. „Es war schön zu sehen, wie eine Vielzahl von Freunden des Crefelder Ruder-Clubs und das Team aus dem Theater anpackten und die anrollende Hilfswelle gemanagt wurde.“ Puffs Dank sei aber auch an die Menschen gerichtet, die plötzlich vor der Tür standen und fragten, wo und wie sie helfen könnten. Auch Krefelder Unternehmen fragten an, wie sie unterstützen können, und die Freiherr-vom-Stein Realschule startete eine spontane Sammelaktion für den Transport.

Für das Team sei es eine logistische Herausforderung gewesen, da auch ein Hilfstransport quer durch Europa nicht formlos funktioniere. „Umverpacken und dokumentieren, alle Spenden mussten somit noch einmal in die Hand genommen werden, bevor sie in die vorbereiteten Boxen und Paletten des Lastwagens umgeladen werden konnten“, berichtet Puff. Erst in der Nacht war alles sicher verladen und der 40-Tonner konnte sich gegen 23.30 Uhr auf den Weg gen Süden machen. Ziel war das rund 2000 Kilometer entfernte Sibiu in Rumänien, zentrale Sammel- und Verteilerstelle für die Hilfsgüter in Richtung Republik Moldau und ukrainische Grenze.

„Der Empfang in Sibiu durch eine Gruppe von ehrenamtlich Tätigen zwei Tage nach Abfahrt war überaus herzlich, und das Entladen am nächsten Tag in eine große Lagerhalle funktionierte reibungslos.“ Am Ort habe man zu diesem Zeitpunkt bereits ein sogenanntes Soziales Kaufhaus eingerichtet, wo sich die gestrandeten Ukrainer mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Kleidung gegen lediglich eine Unterschrift eindecken konnten. Auch die medizinischen Artikel konnten an das dortige Fachpersonal übergeben werden, das es dringend benötigt, um Flüchtlinge im örtlichen Krankenhaus versorgen zu können.

Ein begleitender Kleinbus war direkt nach lasi an die rumänisch-moldauische Grenze gefahren, um dort eine vierköpfige Familie aufzunehmen, die aus der Ukraine geflüchtet war. „Sie ist am späten Abend in Krefeld angekommen und inzwischen privat in Hüls aufgenommen worden“, erzählen die Initiatoren. Erschöpft kehrten auch die Helfer nach Krefeld zurück. „Mit der Gewissheit, den Menschen in Not geholfen zu haben, die diese Hilfe so dringend benötigen, und den Erfahrungen mit den Menschen vor Ort, die selbstlos und mit großem Engagement und Herzlichkeit für die Flüchtlinge tätig sind, richten wir schon den Blick auf eine mögliche weitere Tour“, sagen die Initiatoren. Man hoffe aber, dass ein baldiges Ende des Krieges eine Wiederholung überflüssig machen würde.